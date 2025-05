DIVORCES Published 12:00 am Wednesday, May 7, 2025

Judgements of divorce are taken from The Public Record Digest, a bi-weekly publication of records from the Iberia Parish Clerk of Courts office. While precautions are observed, no responsibility is assumed for errors and omissions.

Divorces

Brittany LeBouef versus Jacob LeBouef.

Email newsletter signup

Ashley Brook Bowen versus Justin Lee Bowen.

Brittany Lynn Dore versus Jeremy Jermaine Barnes.

Bernard Allen Charles versus Paula Marie Charles.

Amanda Michelle Blanchet versus Joshua Kyle Blanchet.

Jason Thomas Chauffe versus Chelsey Cato Chauffe.

John Oliver Broussard versus Azilda Ann Menard Broussard.

Lauren Edler Paxton versus Shane Allen Paxton.

Yvonne A. Thomas versus Ray A. Thomas.

Alicia Batiste versus Roland Batiste.

Macey Andre Broussard versus John Erren Broussard.