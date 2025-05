HONOR ROLL – CATHOLIC HIGH SCHOOL Published 12:00 am Saturday, May 31, 2025

Following are the honor roll students for Catholic High School for the fourth grading period:

PRINCIPAL’S LIST

FOURTH GRADE: Katherine Casanova, Juliet Miller, Tai Nguyen, Olivia Wisby.

FIFTH GRADE: Annalyse Moore.

SIXTH GRADE: ​​Kate Derise, Caroline Huval, Pia Indest, Jax Kahl, Juliet Mason, Owen Moody, Khoi Nguyen, Anna-Katherine Popp, Jaybian Sillmon, Kensley Sonnier.

SEVENTH GRADE: Arielle Colley, Ella Grace Comeaux, Clara Drinkwater, Eli Falgout, Kate McGowan, Hayleigh Poirier, Blythe Roberts, Ensley Thompson, Avery Trahan.

EIGHTH GRADE: Caroline Comeaux, Brielyn Crochet, Owen Dayton, Thomas Freyou, Hannah Gravois, Nathan Hoang, Sarah Mannina, Maria Rogers, Morgan Schopp.

NINTH GRADE: Kloe Brown, Gunnar Ditch, Grace Hulin, Brennan Huval, Emmeline Mason, Isabella Moreau, Isabella Penick, Cullen Romero, Bryant Smith, Thomas Smith, Andrew Trappey, Charlie Viator.

TENTH GRADE: Ava Burgess, Meredith Cestia, Jack Drinkwater, Mary Dupuy, Jordan Hamner, Arlynn Harris, Isabella Lamperez, Dylan Nelson, Amelie Trappey, Nathaniel Trotter.

ELEVENTH GRADE: Isabella Broussard, Madison Lewis, Gracie Neck, Vi Nguyen.

TWELFTH GRADE: Kaylei Antoine Delahoussaye, Taige Evans, Nicholas Gondron, Mallorie Guillotte, Lillee Leger, Lucy Nicholson, Isaiah Parich, Madison Romero, Payten Romero, Luke Segura, Seth Switzer, Kathryn Templeton, Mi Tra Tran, Sophie Vines.

A/B HONOR ROLL

FOURTH GRADE: Addison Barras, Ruth Bryant, Jori Burse, Hudson Derouen, Sawyer Ditch, Hudson Doerle, Ayden Dronet, Strykr Frederick, Carson Fremin, Landon Guidry, Noah Hulin, Thomas Landry, Dawson LeBlanc, Tripp Robison, Jarrod Segura, Haddley Simien, Kenneth Smith, Kennedi Theriot.

FIFTH GRADE: Emrie Boutte, Peyton Boutte, Cooper Breaux, Liam Colley, Hudson Crochet, Cohen Delcambre, Bailey Deslatte, John-Luke Falgout, Declan Grevemberg, Eli Jones, Ezry LeBlanc, Thomas LeGlue, Cole Olinde, Annalise Viator.

SIXTH GRADE: ​​Max Borres, Amelia Bourque, Mayson Calloway, Carter Carrier, Akyla Celestine, Abigail Comeaux, Allie Comeaux, Luke Cooper, Dylan Decuir, Luke Derise, Eleanor Doumit, Jude Dueitt, Walker Eskind, Olivia Fitch, Graham Fremin, Cole Gary, Emery Guidry, Mary-Margaret Indest, Robert Jordan, Henry Landry, Henri’ LeBlanc, Miller McMath, Remy Napier, Emily Neck, Gratia Nguyen, Elliana Oliva, Dorayen Pourciau, Thomas Simoneaud, Harper Spell, Sage Trotter, Elise Valteau, Reeve Williams.

SEVENTH GRADE: Daniel Casanova, Jahzi Degray, Chloe Deslatte, Ruby Ducote, Katherine Fitch, Emmy Guidry, Nate Hulin, Zachary Indest, Kobe Mano, Marlee Mitchell, Devin Nunez, Thomas Pharr, Connor Rankin, Madison Schopp, Parker Segura, Bishop Sonnier, Corryn Viator.

EIGHTH GRADE: Karmyn Amy, Amelie Bergeron, Bronson Bienvenu, Olive Borel, Lucas Borges Torrealba, Mckenna Boyer, Carter Burgess, Sophia Comeaux, Hunter Faucheaux, Grace Fox, Raegan Fremin, Olivia Gaspard, Reece Hayes, Auri Hubbard, Camille LaBauve, Silas Landry, Leah Mannina, Alec Melancon, Bennett Minvielle, Dao Nguyen, Francis Nguyen, Scarlett Sargent, Gavin Smith, Ryleigh Spell.

NINTH GRADE: Jules Arceneaux, Fox Bayard, Jacqueline Bernard, Grace Bourque, Kelsey Cooper, Walker Ditch, Helena Dronet, Tinsley Evans, Niyah Ferdinand, Renee Frederick, Gabrielle Guidry, Hale Guilbeau, Kate Hulin, Haidyn Migues, Leryan Mitchell, Rebecca Morris, Veronica Patout, Bluze Pourciau, Eli Soileau, Abigail Suire, Ian Valteau, Alex Viator.

TENTH GRADE: Jillian Armentor, Gavin Behringer, Christopher Bigler, Mary Billeaud, Avery Comeaux, Jules Davis, Sawyer Dayton, Jacob Delcambre, Addisyn Derouen, Amelia Derouen, Addison Eskind, McCarley Fisher, Courtlyn LaBauve, Veronica Lay, Khloe Ledet, Maia Lopez, Caroline Meyer, Anna Miles-Crook, Christopher Mire, Kendyl Mitchell, Madison Nguyen, Van Nguyen, Rylee Peltier, Hunter Redmon, Sophie Robichaux, Jean-Paul Romero, Meyer Schopp, Brooklynn Thibodeaux, Marli Toups, Grayson Varnado.

ELEVENTH GRADE: Gunner Buteaux, Ilijah Butts, Emma Chauvin, Taybriana Delasbour, Cohen Evans, William Freyou, Dawson Gravois, Rylee Green, Owen Morris, Lily Pisani, Averie Provost, Anna-Claire Thomas.

TWELFTH GRADE: Brock Anthony, Jace Arceneaux, Bennet Boudreaux, Amie Boutte, Madison Gabrielle Broussard, Ava-Claire Clause, Emily Currie, Addison Delcambre, Annelise Dworaczyk, Aurianna Estes, Eric Fenske, Mya Foret, Maddix Fremin, Conner Gondron, Thomas Haik, Luke Landry, Anna Kate Minvielle, Reed Morris, Aidyn Nelson, Kennedy Pope, Ora Grace Thibodeaux, Isabella Valteau.