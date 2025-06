HONOR ROLL – ST. EDWARD Published 12:00 am Wednesday, June 4, 2025

Following are the honor roll students for St. Edward for the fourth grading period:

PRINCIPAL’S LIST

FIRST GRADE: ​​Lora Capritto, Evelyn Casares, Derek Delahoussaye, Carter Duplantis, Evelynn Esteve, Wyatt Faucheaux, Charlotte Gaspard, Logyn Green, Brooks Guillory, Eloise Gulotta, Finn Hardcastle, Averie Haydel, Emmaline Hebert, Julia Hebert, Benjamin Indest, Parker Kipp, Charlie Landry, Cohen Landry, Hazel Mae Landry, Kye Lopez, Miller Madden, Adelae Parich, Hazel Pattillo, Ray Romero, Valerie Romero, Curtis Salsman, Evelyn Stell, Caroline Sumrall.

SECOND GRADE: Eleanor Boudreaux, Scarlett Buteau, Kolten Dauphine, Cain Duplantis, Juliet Fox, Grayson Guillory, Livie Hebert, Sawyer Hebert, Hayden Landry, Ozzie Latiolais, Luke LeGlue, Blazley McDaniel, Beckett Mendoza, Rowynn Mouret, Blythe Naquin, Audrey Patout, Madeline Peltier, Hudson Poirier, Arabella Robin, Zoie Romero, Evelyn Shea, Rory Talley, Molly Thibodeaux.

THIRD GRADE: Olivia Gonsoulin, Coerte Indest, Miller Pharr, Hawkin Pourciau, Eleanor Thomson.

A/B HONOR ROLL

FIRST GRADE: ​​Nova Amy, Eli Charles, Liam Davis, Jaxon Dupre, Grace Dworaczyk, Harper Gautreau, Thomas Gerace, Bentley Green, William Guidry, Kyra Guilbeau, Jane Lewis, River Pharr, Lucas Robichaux, Fredy Mack Robinson, Emelia Savoy, Landon Segura, Dylan Stewart, Luc Sullivan, Barry Viator, Jude Viator.

SECOND GRADE: Avery Kate Alexander, Ansley Barras, Bhlayk Bennett, Leighton Bergeron, Vivian Bonin, Ellionne Bowen, Stella Broussard, Stella Doerle, Ella Fremin, Ellie Gates, Karson Haycock, Brixton Jones, Easton Leblanc, Evyn-Audry Leblanc, Holden Leblanc, Frank Migues, Harper Mouton, Sutton Mullen, Rhett Pellerin, Adalie Pullins, Sophia Rauschenbach, Morgan Reynolds, Oliver Valls, Byron Wiltz.

THIRD GRADE: Branson Alleman, Evan Ball, Rhyan Bennett, Cooper Delcambre, Wyatt Dugas, Rory Dundas, Christian Fremin, Sawyer Hardcastle, James Holleman, Esme Jones, Lilah Kidder, Luke Landry, Catherine Lee, Cecilia Miller, Levi Norris, James Popp, Emily Primeaux, Ryan Reynolds, Lillian Robicheaux, Austin Schaubert, Sawyer Stroud.